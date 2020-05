Rutte: sportscholen en sportkantines waarschijnlijk al op 1 juli open

Dat heeft premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt. ,,Als dit allemaal eerder kan, dan gaan we dat doen. We hebben een routekaart gemaakt en sportscholen zeiden: waarom pas 1 september? Dat snap ik. Nu hebben we aanvullende eisen gemaakt en daar lijken ze aan te kunnen voldoen.”



Het plan was eerder die locaties op 1 september te heropenen, maar sportscholen en casino's vrezen voor faillissementen als de deuren langer gesloten moeten blijven. Het kabinet wil dus gehoor geven aan de lobby die gaande was. Seksinrichtingen blijven wel gesloten tot 1 september.

De premier riep ook op mensen die buiten de schoolvakanties op reis kunnen, hun vakantie uit te stellen. Wie na de schoolvakantie, bijvoorbeeld in september, op vakantie kan in Nederland moet dat ‘vooral doen’, aldus Rutte. Hij hoopt zo de drukte te spreiden. Het kabinet gaat zich nog buigen over de spelregels rond toerisme in Nederland, zei hij verder. ,,We zullen moeten kijken of daar überhaupt ruimte voor is.”

Europa in vakantietijd

Het is verder nog onduidelijk of Nederlanders komende zomer weer naar landen in Zuid-Europa of andere vakantielanden kunnen reizen. Sommige landen hebben al aangekondigd dan graag weer toeristen te ontvangen, maar veel is nog onduidelijk. ,,Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag”, zei Rutte.

Rutte drong er op aan om ook in het buitenland, als reizen straks weer mogelijk wordt, toch 1,5 meter afstand te houden. ,,Maar ik kan echt nog niet zeggen, als landen ons willen hebben als toerist, wanneer dat straks weer veilig kan.”

Rutte hoopt ‘volgende week’ duidelijkheid te kunnen scheppen over welke reisadviezen Nederland gaat geven.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie. © REUTERS