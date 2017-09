Rutte spreekt VN in New York toe

Rutte vindt het naar eigen zeggen belangrijk bij de jaarlijkse bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de 193 lidstaten te zijn. ,,De Algemene Vergadering is een van de belangrijkste internationale bijeenkomsten van het jaar, waar iedereen aan tafel zit. Hier kan ik het Nederlandse geluid laten horen en namens Nederland spreken met andere regeringsleiders."



De premier spreekt vanavond rond 18.00 uur de vergadering toe. Hij licht dan de 'prioriteiten toe waar Nederland zich volgend jaar als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad op gaat richten.' Nederland heeft dan een van de tijdelijke zetels in het VN-orgaan, dat zich bezighoudt met internationale vrede en veiligheid.



Voor Rutte blijft het niet bij die speech, benadrukt hij op Facebook. ,,De komende twee dagen neem ik ook deel aan gesprekken over het bestrijden van online radicalisering, de toekomst van de wereldhandel en de bijdrage die Nederland als waterland kan leveren aan beter en duurzaam watermanagement. Daarnaast grijp ik mijn bezoek aan om de situatie in de door orkaan Irma getroffen gebieden van het koninkrijk onder de aandacht te brengen." Rutte wil benadrukken dat internationale samenwerking in de nasleep van Irma van groot belang is.