Rutte strooit in verkiezingscampagne met selfies

Dus kroop minister-president Rutte in zijn gedaante als VVD-voorman. Met kenmerkende lichtvoetigheid en opgewekte glimlach.

,,Hé, leuk je te zien!’’

,,Hoi, ik ben Mark, hoe gaat het?’’

,,Leuk wonen hier, zeg.’’

Op het zonnige Deliplein - ooit een rotte stadskies, maar nu illustratief voor hip Rotterdam - meldt de premier zich zo ontspannen mogelijk aan het front van de gemeenteraadsstrijd daar. Het is de officieuze aftrap van de landelijke campagne. En juist Rotterdam is bijzonder, omdat in de Maasstad álle landelijke partijen meedoen.

Zo vechten PVV, VVD en Forum voor Democratie (door een lijstverbinding met Leefbaar Rotterdam) om de gunst van de rechtse kiezer. En lijnrecht daartegenover staan het door Turken en Marokkanen gedragen Denk en NIDA, die laatste wordt zelfs een islampartij genoemd.

Sentiment

Grote vraag wordt: hoe gepolariseerd is de stad? En wordt dat sentiment sterker rond de raadsverkiezingen? Het echoot bovendien het verleden: de stad was immers de broedplaats voor de revolte van Pim Fortuyn in 2002.

Niet dat de inhoud leidend is, bij het uurtje dat Rutte breed lachend over het plein trekt. Vooral een eindeloze reeks selfies slokt de tijd op. Rutte, knielend bij de jonge Lisa: ,,Dag Lisa, wil jij een diep inhoudelijk gesprek of wil je op de foto?’’

Geen lastige, kritische vragen over zijn Rotterdamse VVD-afdeling, de vijfde partij in de stad. Zoals alle landelijke partijkopstukken wil Rutte vooral zijn neus laten zien in de stad. Geert Wilders (PVV), Tunahan Kuzu (Denk), Thierry Baudet (FvD) kwamen er. En vicepremier Hugo de Jonge (CDA) liet op zijn beurt weten dat Rotterdam juist niet op dat drietal zit te wachten. Jesse Klaver (GroenLinks) hield er zijn partijcongres, net als Alexander Pechtold (D66) dit weekeinde.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Premier Mark Rutte en lokale lijstrekker Vincent Karremans voeren campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op Katendrecht. © Jan de Groen

Een verkiezingsnederlaag in Rotterdam (of juist winst) dreunde in het verleden immers vaak lang na. En de volgende verkiezingen, die voor de provinciale staten, wachten al in 2019. Niemand wil met chagrijn de komende maanden in. De raadsverkiezingen zijn bovendien een populariteitsmeting voor de huidige landelijke coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Toch wil Rutte daar niets van weten. ,,Ach al die analyses…Ik ben ervan overtuigd dat mensen straks stemmen met in het achterhoofd: welke partij is het beste voor mijn stad. Wie maakt het veilig, wie zorgt voor betaalbare woningen.’’

Kiezen

Zeker in Rotterdam is er iets te kiezen. Zo zijn er plannen om sociale woningbouw te slopen. Net als vergaande plannen voor een nieuw stadion van Feyenoord. Tegelijk beheersen de aankondiging dat de PVV en Denk meedoen het nieuws, net als de alliantie van het populaire Leefbaar Rotterdam met Forum voor Democratie.

Rutte is niet bang dat de bijvoorbeeld de PVV (die in 30 gemeenten meedoet), of Forum (dat torenhoge peilingen kent) de show gaan stelen. ,,Ik zie die partijen vooral als schreeuwers op de flanken. Mensen zien denk ik wel dat Forum vooral bezig is met zichzelf, dat gedoe allemaal. En dat de PVV wegloopt als het moeilijk wordt, zagen we in de crisis van 2012.’’

Dan wacht de volgende selfie, weer een digitaal bewijs dat de campagne is begonnen.