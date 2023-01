Rutte tempert verwachtingen: ‘Er is niet één gouden maatregel om migratie te beperken’

Premier Mark Rutte tempert de verwachtingen over het terugbrengen van de asielinstroom naar Europa. ,,Er is niet één gouden maatregel om migratie te beperken”, zei hij vandaag na de ministerraad.

Begin februari is er een Europese top waar migratie op de agenda staat. Volgens Rutte moet de top uiteindelijk in ‘maart, april’ tot maatregelen leiden. De noodzaak is volgens hem duidelijk: ,,We hebben nu een hele hoge instroom, kijkend naar het gemiddelde.”

Rutte wil terug naar ‘normale’ aantallen, die ‘we aankunnen’. Dit jaar verwacht het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) dat er 75.500 plaatsen nodig zullen zijn, omdat er vanaf het voorjaar weer meer asielzoekers naar Nederland komen. Als er niks verandert komt ons land 38.000 opvangplaatsen voor asielzoekers tekort.

Experiment

Via RTL Nieuws lekte deze week uit dat Nederland inzet op meer geld voor grenscontroles en het vaker terugsturen van afgewezen asielzoekers. Ook zou de EU een experiment moeten gaan doen door asielprocedures te behandelen aan de Europese buitengrens. Zo kunnen vluchtelingen en kansloze migranten sneller worden gescheiden.

Deze maatregelen zijn bepaald niet nieuw: veel is al beleid dat niet functioneert, of in de praktijk nog niet is ingevuld. ,,Maar ik merk dat het nu echt bovenaan de agenda in Europa staat”, aldus Rutte.

De beperking van de instroom is ook belangrijk voor Rutte als VVD-leider. Hij beloofde zijn achterban ‘persoonlijk’ dat hij werk zou maken van de instroom. In het kabinet is overigens niet vastgesteld, zei Rutte, of de asielinstroom ‘te hoog of te laag is’. ,,Maar we hebben wel de overeenstemming dat er voldoende opvang moet kúnnen worden gerealiseerd.”

