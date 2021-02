Rutte verklapt tijdens kinderpersconferentie dat hij ruzies sust met ‘een koekje en een beetje lasagne’

Gaat de eindtoets door? Waarom moeten leerlingen in groep 7 en 8 ineens een mondkapje op? Kunnen jullie beloven dat de scholen nooit meer dicht gaan? Tijdens een speciale kinderpersconferentie van premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge over corona vuurden kinderen vragen op het duo af over wat hén bezighoudt. ‘Dit hadden we al veel eerder moeten doen.’

Het is een vraag waarvoor Rosalie naar de speciale persconferentie van het Jeugdjournaal mocht komen: ,,Kunnen jullie beloven dat de scholen niet meer dicht gaan?” Het meisje kijkt premier Rutte en minister De Jonge indringend aan. ,,Dat is precies waar we het vandaag over hadden”, zegt De Jonge. ,,Als we eenmaal opengaan, kunnen we eigenlijk niet meer beslissen om dicht te gaan. Dat geldt nu dus ook voor de basisscholen. Dat jojo’en is niets joh.”

Kinderen stuurden liefst tienduizend vragen in die zij graag beantwoord wilden zien tijdens de kinderpersconferentie. Maar Rutte en De Jonge beten, zoals bij alle persconferenties, het spits af. ,,Ik vind het belangrijk om jullie vragen te beantwoorden, omdat ik me realiseer dat corona ook jullie leven volledig op zijn kop heeft gezet”, aldus de premier. Hij stelde dat het vooral voor de achtstegroepers ‘extra spannend is’. ,,Je kunt niet even kijken op middelbare school die je ouders voor je bedacht hebben. Of er een boom in de tuin staat waarbij je kunt wegdromen.”

Irma

Zelfs gebarentolk Irma Sluis ontbrak niet. En dat kwam goed van pas, want Mae - zelf doof - stelde de allereerste vraag in gebarentaal. ,,Hebben jullie wel eens discussie over de maatregelen?” ,,Nogal”, knikt Rutte. ,,We hebben heftige discussie, maar maken niet echt ruzie.” Hij verklapte ook wat zijn geheim is om beginnende ruzies op te lossen: ‘een koekje en een beetje lasagne’. Rutte vertelde er niet bij welke minister ontvankelijk is voor deze merkwaardige combinatie van traktaties.

De kinderen staan vooral stil bij de gevolgen van de coronamaatregelen voor hun schoolcarrière. Gaat de eindtoets door? En de musical? En waarom moeten leerlingen van groep 7 en 8 eigenlijk ineens een mondkapje dragen? De Jonge: ,,Dat moet niet, maar op sommige scholen is dat een extra veiligheidsmaatregel. We dachten dat kinderen anderen niet snel besmetten, maar door de Britse variant zou dat tóch iets meer voorkomen. We moeten dus iets beter opletten.”

Maar ze riepen het tweetal ook ter verantwoording over hun eigen gedrag. Want houden De Jonge en Rutte zich zélf eigenlijk wel zo goed aan de coronamaatregelen? Nee, erkende Rutte. ,,Er is in april een foto verschenen waarop Hugo en ik te dicht bij elkaar liepen.” En hebben ze wel eens blunders gemaakt? Rutte en De Jonge knikten breed lachend. Ze gingen vooral de mist in bij de ‘gesprekken met journalisten’ die vaak nog een uur doorgaan nadat de uitzending op tv is gestopt. ,,Het is wel eens voorgekomen dat we later in Kamerbrieven moesten uitleggen hoe het wél zat.”

Verjaardag

De kinderen, die uit het hele land kwamen, stelden ook persoonlijke vragen. Hoe heeft Rutte, die zondag jarig was, zijn verjaardag eigenlijk gevierd? Antwoord: met een hele lange wandeling door Den Haag. ,,Ik ben geen goede schaatser, maar het was een prachtige zondag.”

Ook kreeg Rutte de vraag of hij zichzelf een rapportcijfer kon geven. Dat deed hij niet. Wel gaf hij De Jonge ‘een 7,5 of een 8'. ,,Er zijn ook een paar dingen niet goed gedaan, maar die zet hij dan weer recht", aldus de premier. Om daarna snel te zeggen dat hij én De Jonge ‘het samen fout hebben gedaan’. ,,Want we doen alles samen. Zoals hij zich inzet voor Nederland, met drie tot vier uur slaap per nacht. Ik zou het niet volhouden. Ik maak er een diepe buiging voor.” De Jonge: ,,Dat is echt wederzijds.”

Verdrietig

Of de premier wel eens een nachtmerrie heeft gehad? Dat kon hij zich niet herinneren, zei Rutte. ,,Ik heb wel slecht geslapen omdat ik me heel erg zorgen maakte. Dat ik ‘s nachts lig te woelen. Dat piekeren.” Ook zei hij dat het ‘heel normaal’ is als kinderen zich wel eens verdrietig voelen. ,,Zulke gevoelens heeft iedereen, die heb ik zelf ook.”

Of het door de zenuwen kwam of niet, slotvraagsteller Joris leek geëmotioneerd toen hij vroeg wanneer we weer terug gaan ‘naar normaal’. ,,Naar vroeger, zeg maar.” De Jonge kon dat ‘niet vastpinnen’. ,,Snak je ernaar?", vroeg hij aan de jongen. Joris knikte met glinsterende ogen. De Jonge: ,,Dat kan ik me voorstellen.”

