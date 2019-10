Rutte verwacht geen hardere opstelling EU richting Turkije

Op vragen van de Kamer over een debat over de Europese top van donderdag en vrijdag zei Rutte ook ‘niet tevreden’ te zijn. ,,Ik had ook meer gewild.” Volgens Rutte was het tijdens een bijeenkomst met buitenlandministers in Luxemburg de Nederlandse inzet om de pre-onderhandelingssteun aan Turkije in te trekken. Als kandidaat-lidstaat krijgt Turkije al geld van Brussel.