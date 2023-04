Rutte vindt ook: het gaat ‘matig’ met het kabinet

Dat zei Rutte na afloop van de ministerraad. Hij zei daarmee ‘de analyse’ van VVD-fractieleider Sophie Hermans te delen, die eerder zei dat het ‘matig’ gaat met het kabinet. Rutte kon niet aangeven in hoeverre er verbetering komt op het stikstofdossier, of wat de reactie gaat zijn op het vernietigende rapport over de gaswinning in Groningen. ,,Daar werken we hard aan.”

Unieke situatie

De Tweede Kamer debatteerde woensdag urenlang over de uitslag van de Statenverkiezingen, maar vooral over hoe het verder moet met stikstof. D66 wil de uitstoot daarvan gehalveerd zien in 2030, zoals in het regeerakkoord staat. Maar CDA wil daar over ‘een paar maanden’ over heronderhandelen - een unieke parlementaire situatie. Niemand weet of de partijen er dan uit gaan komen, erkende Rutte ook al. ,,Deze partijen zijn het erover eens dat we tot stikstofreductie moeten komen. We weten waar we heen willen, we vinden dat we snel moeten beginnen, maar er zijn ook verschillen.” Rutte zei eerder wel dat hij er ‘alle vertrouwen’ in heeft dat ze eruit komen.