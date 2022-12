Rutte vond piepklein statement Conny Helder ‘precies juist’

Premier Mark Rutte vond het statement van Conny Helder afgelopen dinsdag ‘precies juist’. De minister droeg tot ongenoegen van criticasters enkel een kleine speld die ook nog eens bedekt werd door een sjaal met de tekst ‘never mind’. Toch is niemand in het kabinet teleurgesteld, aldus Rutte.

,,Ze heeft heel veel goede gesprekken gevoerd over de kwestie van mensenrechten en de positie van arbeidsmigranten”, vertelt Rutte over het bezoek van minister Helder bij zijn wekelijkse persconferentie. ,,En ze heeft er mede aan bijgedragen dat we hebben gewonnen.” Oranje wist afgelopen dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Qatar met een 2-0 voorsprong af te ronden.

Er was dan ook vanuit de ministerraad weinig kritiek op Helder, zegt Rutte. Ook niet vanwege het statement van de Qatarese minister naast Helder, die wél een pro-Palestijnse band droeg. ,,Wat de Qatari doen aan campagnevoering is aan hen”, zegt Rutte desgevraagd. ,,Ik vond het statement van Conny Helder precies juist, met het speldje. Dat vinden we ook als kabinet. Ik vind dat zij het erg goed gedaan heeft.”

Volledig scherm Het speldje van minister Conny Helder. © ANP

Zelf was Helder ook tevreden over haar statement, vertelde ze gisteren in het uitgestelde debat over de sportbegroting. ,,Het speldje was écht duidelijk genoeg tijdens de wedstrijd”, aldus de minister.

Alleen bij de finale

Verder deelde de premier nog mee dat het kabinet alleen bij de finale nog van plan is een eventuele delegatie te sturen naar Qatar. Over hoe deze delegatie er dan precies uit komt te zien wil het kabinet nog geen uitspraken doen. Wel overweegt het kabinet alsnog een delegatie te sturen als ‘een ander land waarmee we intensief samenwerken op zeer hoog niveau vertegenwoordigd is’.

Rutte heeft er alle vertrouwen in dat Nederland de finale zal halen in Qatar. ,,Het is een kabinetsbesluit dat we de finale gaan winnen”, aldus de premier. Hoe we er gaan komen, weet de premier niet, en ook over de tegenstander is geen besluit genomen. Over de eindstand bij de finale is Rutte wel zeker: 2-1 voor Nederland.

