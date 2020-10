Rutte: Voor acute strijd tegen corona heeft EU geen meerwaarde

Coronavirus LIVE | Frankrijk weer in lockdown, ‘Nederland stevent af op zorgin­farct’

1:08 Vele duizenden verpleegkundigen en verzorgenden willen dat per direct strengere maatregelen worden genomen in de strijd tegen het coronavirus. Uit een peiling van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland komt naar voren dat 85 procent van de ruim 13.000 ondervraagden wil dat het kabinet ingrijpt. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.