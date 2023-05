Rutte wacht verhit debat over Toeslagenaffaire

Wat ook wrevel in de Tweede Kamer wekt, is dat de afgelopen dagen opnieuw informatie boven water kwam dat ernst en de omvang van de Toeslagenaffaire wellicht eerder onderkend had kunnen worden. Zo openbaarde het kabinet een e-mail van advocaat Eva González Pérez in 2019 aan toenmalig staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) om te waarschuwen. Die mail kwam later niet terecht bij de de parlementaire ondervragingscommissie over de affaire. En dat terwijl de overheid toch al te weinig transparantie is verweten. Volgens huidig staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) komt dat omdat er nog documenten rondzwerven op het ministerie.