Rutte: We mogen vertrouwen hebben, maar moeten waakzaam blijven

Update CDA-politicus stapt op na uitlekken racisti­sche uitingen in WhatsApp­groep JOVD

16:12 Regeringspartijen CDA en VVD zijn in verlegenheid gebracht door racistische en nazistische uitingen in een WhatsAppgroep. Hugo Westerlaken, een CDA-politicus in de gemeente Lopik, laat weten naar aanleiding van de kwestie per direct op te stappen.