Rutte wil uitleg van May over Brexit

UPDATEPremier Mark Rutte wil opheldering van zijn Britse collega Theresa May over hoe zij verder wil met de Brexit. Ook wil hij dat de afspraken die zij eind vorige week maakte met Commissievoorzitter Juncker, zo snel mogelijk in juridisch bindende teksten worden vastgelegd.

Rutte zei dat zonet bij aankomst in Brussel, waar hij vandaag en morgen vergadert met zijn Europese collega’s. De verwachting is dat zij morgen instemmen met parallelle onderhandelingen met Londen over een toekomstig partnerschap, maar daarvoor is nodig dat May eerst schetst hoe zij die ziet, aldus Rutte.

Zijn Luxemburgse collega Bettel is bang dat de onderhandelingen alleen nog maar moeilijker worden nu May met haar resultaten steeds terug moet naar het Lagerhuis. ,,Maar we hebben dat wel te respecteren”, aldus Bettel.

Migratie

De 28 leiders praten vanavond over migratie. Rutte kiest voor een totaalaanpak: grondoorzaken wegnemen zodat migranten minder druk voelen om naar Europa te trekken, betere bewaking van de Europese buitengrenzen en een spreiding over Europa van wie recht heeft op een verblijfstitel. Europees president Tusk wil van die spreiding af, diverse Midden- en Oost-Europese landen zijn ook fel tegen, maar Rutte houdt er aan vast: ,,Solidariteit is een basisgedachte binnen de Unie.”

In een poging andere landen gunstig te stemmen, besloten Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije om in de aanloop naar de top 35 miljoen uit te trekken voor grensbewaking en steun aan migranten in Libië en andere Afrikaanse landen. Als er goede projecten zijn kan het bedrag zelfs nog hoger worden, ‘want we willen echt solidariteit tonen’, aldus de Slowaakse premier Robert Fico.

'Schaamteloos verhaal'

Maar Rutte vindt dat ‘een schaamteloos verhaal’. ,,En dan niet meer bijdragen aan de solidariteit? Dan zou Nederland ook kunnen zeggen: we doen niets meer.” In plaats daarvan investeert Nederland in zowel steun aan Afrika, grensbewaking als opvang van asielzoekers.

Tusk riep met zijn opstelling al felle kritiek over zich af van de Europese Commissie (die spreidingsvoorstellen deed aan de lidstaten) en van politieke leiders in het Parlement. Eurocommissaris van Migratie Avramopoulos noemde zijn uitspraken ‘onaanvaardbaar en on-Europees’. Ook de Franse president Macron zei bij aankomst dat ‘we solidariteit op intern niveau’ nodig hebben. De Oostenrijkse kanselier Christian Kern noemde de uitspraken van Tusk ‘ongelukkig’ en ‘onverstandig’.

Volharding