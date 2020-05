Ruziemakers Denk weer om tafel, spreken van ‘verzoening’

De man die Europa laat bibberen: Duitse opperrech­ter ontketent juridische storm

20:19 Andreas Vosskuhle heeft met zijn Constitutionele Hof in Duitsland een beslissing van het Europese Hof naast zich neergelegd. Een unicum. Is dit een wedstrijd verplassen met een Europese crisis als gevolg? ,,Dit gaat over Duitsland zelf.’’