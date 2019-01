‘Sancties tegen Iran zijn vooral een sterk diplomatiek signaal’

‘Krikke ging kritische grens over’

19:15 Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft in juni al gewaarschuwd voor de veiligheid rondom de vreugdevuren. De stapels bereikten volgens haar qua omvang vorig jaar al een kritische grens. Ook was ze zich toen al bewust van de risico's van het weer. Toch greep Krikke afgelopen jaarwisseling niet in, toen de stapel hoger bleek dan ooit én de wind op oudjaarsavond toenam.