Sandra Beckerman (SP): ‘Ik schrok heel erg hoe alle clichés over de Tweede Kamer kloppen’

vissen met janIn de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Archeologe en SP-Kamerlid Sandra Beckerman droomt van een linkse golf in de tijdgeest. ‘Ik denk dat we daar klaar voor moeten zijn.’