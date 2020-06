Schadevergoeding voor grotere groep ouders in toeslagenaffaire

Duizenden gedupeerden in de toeslagenaffaire krijgen alsnog expliciet recht op schadevergoeding bovenop eventuele kwijtschelding van restschulden bij de Belastingdienst. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen omarmt een voorstel van SP-Kamerlid Renske Leijten om de compensatieregeling uit te breiden.

Het gaat om een grote groep ouders die door een kleine fout bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag ten onrechte het stempel ‘opzet of grove schuld’ kreeg opgedrukt. Vanwege die kwalificatie werden zij behandeld als fraudeurs. Hierdoor konden zij geen persoonlijke betalingsregeling treffen, kwamen zij niet in aanmerking voor schuldsanering en werd alles uit de kast gehaald om hen tienduizenden euro’s aan eerder uitgekeerde toeslagen tot de laatste cent terug te laten betalen. Door dwanginvorderingen, loonbeslagen en huisuitzettingen kwam deze groep in grote financiële problemen.

De Kamer vroeg eerder al aandacht voor deze groep, die niet bij voorbaat in aanmerking kwam voor compensatie, zoals dat wel is geregeld voor ouders die het slachtoffer zijn geworden van een zogeheten CAF-onderzoek.

Juridische procedures

Van Huffelen zegde toen al toe de compensatieregeling zo aan te passen dat de meest schrijnende gevallen een beroep konden doen op de zogeheten vangnetbepaling. Die houdt in dat ouders hun dossier kunnen voorleggen aan een commissie van wijzen, die vervolgens besluit of zij voor compensatie in aanmerking komen. Zijn zij het niet met de beslissing eens, dan kunnen zij naar de rechter stappen.

Leijten zei vorige week in een Kamerdebat over de compensatiewet te vrezen dat veel ouders zo opnieuw in juridische procedures verzeild raken. Zij dreigde zelfs tegen de wet te stemmen als die niet zou veranderen.

Van Huffelen schrijft nu aan de Kamer dat zij bereid is de wet zo aan te passen dat er alsnog een aparte regeling komt waar gedupeerden met het etiket ‘opzet of grove schuld’ een beroep op kunnen doen. Daardoor krijgt deze groep alsnog een expliciet recht op schadevergoeding. Leijten spreekt van een ‘belangrijke stap voorwaarts naar eerlijke compensatie voor de ouders’.

Later vandaag debatteert de Kamer opnieuw over de compensatiewet. Die lijkt nu te kunnen rekenen op een grote meerderheid.