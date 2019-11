Scholen hoeven rookverbod op het plein alleen te handhaven als ze open zijn

Maar als in de avonduren een theatervereniging de aula huurt om voor een voorstelling te repeteren, zullen ook de leden van die vereniging niet mogen roken op het terrein van de onderwijsinstelling. Handhaving kan in dat geval zelfs als plicht in het contract worden meegenomen.



Veel onderwijsinstellingen hebben zelf al een rookverbod ingesteld op het schoolplein, maar toch had vorig jaar nog zo‘n 20 procent van de scholen in het primair onderwijs nog geen geheel rookvrij terrein. Bij het voortgezet onderwijs lag dit percentage op 38 en in het mbo zelfs op 86 procent.



In het Nationaal Preventieakkoord is de ambitie uitgesproken om in 2040 te komen tot een rookvrije generatie. Het verplichte rookverbod voor schoolpleinen vloeit voort uit een wetswijziging door Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie), die drie jaar geleden al werd aangenomen.