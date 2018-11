Scholen moeten zelf nieuwe rekentoets maken, en een 4 halen is genoeg

Dat schrijven Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het rekenexamen gaat niet meteen voor alle leerlingen meetellen voor hun diploma. Scholen krijgen eerst de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe toets. Voor scholieren die in het examenjaar zitten, telt rekenen pas mee vanaf schooljaar 2020-2021. Op het mbo telt rekenen pas mee voor studenten die volgend schooljaar aan hun opleiding beginnen.

De oude rekentoets, die wel landelijk verplicht was, blijft nog beschikbaar voor scholen die zelf nog geen rekenexamen hebben. Omdat de rekentoets een schoolexamen wordt, mogen scholen straks zelf beslissen of ze rekenen als apart vak gaan geven, of binnen een ander vak, zoals bijvoorbeeld wiskunde. Daardoor is een voldoende voor de toets ook niet meer noodzakelijk; wel moet voor een schoolexamen een 4 of hoger worden gescoord.

Kritiek

De rekentoets werd ingevoerd toen in 2010 een bijna unanieme Kamer – met uitzondering van de SGP – wilde dat het rekenonderwijs beter zou worden. De toets kreeg vanaf het begin veel kritiek. De vragen deugden volgens deskundigen niet en leerlingen haalden dramatisch lage cijfers. En dat terwijl de uitslag van de toets meetelt voor het eindexamen: zonder voldoende voor de toets geen diploma.

In 2015 werd besloten de toets niet mee te laten tellen voor het diploma op vmbo, havo en mbo. Alleen op het vwo, waar de cijfers beter waren, was de rekentoets tot 2017 nog verplicht.