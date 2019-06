Schouten in spagaat over stikstof van landbouw

Het kwam gisteravond zijdelings aan bod tijdens een debat in de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. Minister Schouten antwoordde op vragen van Kamerleden dat de landbouwsector verantwoordelijk is voor 45 procent van alle stikstof in Nederland. 31 procent van de stikstof komt uit het buitenland en minder dan een kwart is afkomstig van andere bronnen, zoals het verkeer en huishoudens.



Schouten weigerde aanvankelijk om deze cijfers hardop voor te lezen. ,,Het zou toch aardig zijn als de minister gewoon hier de orde van grootte zou weergeven, daar heb ik ook om gevraagd’’, riep D66-Kamerlid Tjeerd de Groot haar om elf uur ’s avonds op. Schouten: ,,Ik heb hier een overzichtje dat bij mijn stuk zit. Misschien kan ik dat eventjes verspreiden. Dan heeft iedereen het gelijk. Anders moet ik alle percentages gaan opnoemen, dat lijkt me ook zo wat.’’