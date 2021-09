Schouten: ‘Tot mijn spijt zijn plannen over onteigening van boeren gelekt’

commentaar Het politieke midden radicali­seert

1 september In maart brachten 10 miljoen, 462 duizend en 677 Nederlanders hun stem uit. In de verkiezingscampagne was hen door alle partijen iets beloofd: er moest snel een nieuw kabinet komen, want het land zuchtte onder grote problemen die voortvarend moesten worden aangepakt door een nieuw kabinet. Maar vijfenhalve maand later is een nieuw kabinet net zo ver weg als toen.