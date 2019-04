Sea-Watch daagt minister Van Nieuwenhuizen om 'machtsmisbruik’

Analyse Denk 1 jaar later: Van Baarle heeft angel uit wantrouwen tegen zijn partij getrokken

6:17 Dit artikel wordt zorgvuldig uitgeknipt en in een plakboek opgeborgen. In ieder geval in huize Van Baarle te Vreewijk, waar de moeder van Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle netjes alle publicaties over haar zoon bewaard. En dat plakboek wordt dikker en dikker, want Denk heeft zich in zijn eerste jaar in de gemeentepolitiek behoorlijk in de kijker gespeeld.