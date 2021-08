Segers (ChristenUnie): ‘Minderheidskabinet is heel goede optie’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft vanochtend bij informateur Mariëtte Hamer gepleit voor een minderheidskabinet. Voor zichzelf lijkt hij geen rol meer te zien in een nieuw kabinet. ,,De waarschijnlijkheid dat de ChristenUnie meedoet, is niet groter geworden.’’

Daarmee zit de formatie nog altijd muurvast. Segers noemt de vorming van een minderheidskabinet - met VVD, D66 en CDA - ‘een heel goede optie’. ,,Je ziet van weerszijden dat de vorming van een meerderheidskabinet heel lastig is’’, zegt Segers na afloop van zijn gesprek bij Hamer. Nu VVD en CDA niet met de linkse partijen PvdA en GroenLinks willen samenwerken én D66 de ChristenUnie afwijst, ziet Segers een minderheidskabinet als laatste optie. ,,Het zou ook heel goed zijn voor de verhoudingen met de Tweede Kamer. Dan krijg je dat het kabinet iedere keer op de inhoud een meerderheid moet zoeken.’’

Segers heeft tegen Hamer gezegd dat de kans ‘niet groter’ is geworden dat hij in een nieuw kabinet stapt. Hij stelde eerder al dat hij zich ‘ongewenst en onnodig’ voelde nadat D66-leider Sigrid Kaag op deze site had gezegd dat zij geen trek heeft in een nieuwe regeerperiode met de ChristenUnie. Afgelopen week bleek bovendien dat Segers het formatiestuk dat VVD en D66 hadden geschreven te ‘liberaal’ vindt.

‘Tragisch’

Segers noemt het ‘een tragische gang van zaken’ dat er vijf maanden na de verkiezingen nog altijd geen zicht is op een nieuw kabinet. ,,VVD, D66 en de informateur moeten nu knopen doorhakken.’’ Segers geeft aan dat hij een minderheidskabinet vanuit de oppositie zou kunnen steunen. ,,Wij nemen een constructieve rol.’’

Informateur Hamer ontving gisteren de onderhandelteams van VVD, D66, CDA en PvdA/GroenLinks afzonderlijk. Vanochtend was als laatste Segers aan de beurt. Nu moet Hamer de balans opmaken in een van de traagste coalitieverkenningen ooit. Dik 160 dagen na de verkiezingen dekt het woord ‘impasse’ de lading nog amper, en waait het ongeduld over van het land naar het Binnenhof. PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-voorman Klaver waren er gisteren het helderst over: de problemen in het land zijn te groot om nog langer te treuzelen met de kabinetsvorming. ,,We wachten al vijf maanden op een nieuwe regering’’, zei Klaver.

‘Rutte moet voortouw nemen’

Nu VVD en CDA nog altijd de ‘Kaag-coalitie’ (VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks) blokkeren, wordt op de D66-gangen gesteld dat de bal dan toch uiteindelijk bij VVD-leider Rutte komt te liggen. Als dit allemaal niet werkt, moet hij als leider van de grootste partij dan maar zelf de formatiekar gaan trekken.

Zónder medewerking van Kaag, zoals tot nu steeds het geval was, klinkt het subtiel dreigend. ,,Hij is de grootste’’, meldt een ingewijde. ,,Het wordt dan ook tijd om een keer een inhoudelijke reden te geven voor het feit dat je niet in één coalitie wil met PvdA en GroenLinks, die hebben we nog niet gehoord.’’