Segers: Kabinet houdt mij aan het lijntje over prostitutiewet

Dat wetsvoorstel is een vurige wens van coalitiepartij ChristenUnie sinds het kabinet van start ging, maar is nog steeds in de maak. ,,Dit is een van de redenen dat mijn partij meedoet in het kabinet’’, aldus Segers. ,,Ik vind het politiek onbehoorlijk, politiek falen zelfs, dat er nog steeds geen zicht op de wet is. Ik word politiek aan het lijntje gehouden.”

De corona-uitbraak is volgens hem geen excuus. ,,Ambtenaren werken gewoon, wij ook. De wet kan gewoon in behandeling worden genomen.”

Met het wetsvoorstel moet worden vastgelegd dat sekswerkers binnenkort een vergunning moeten hebben en minimaal 21 jaar zijn. Pooiers van prostituees zonder vergunning worden strafbaar. Volgens de coalitiepartijen is dat zogenoemde ‘pooierverbod’ een middel om ‘uitbuiting en mensenhandel’ te bestrijden.

Eind vorig jaar werd door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) een wetsvoorstel aangekondigd, maar dit is nog niet in behandeling gebracht bij de Tweede Kamer. Segers: ,,Deze kabinetsperiode loopt al richting blessuretijd. We hebben nog een paar maanden tot de verkiezingen. Het kan nog, maar dan moet er nu wel haast worden gemaakt.”

Segers, zelf als coalitiepartner een van de pijlers onder het kabinet, zegt ‘voor en achter de schermen’ te hebben aangedrongen. ,,Tot nu toe vergeefs. Ik kan daar zelf wel tegen, maar je laat jaarlijks zesduizend slachtoffers in de steek. De VVD van deze staatssecretaris is van law and order, behalve als het om mensenhandel gaat.”

De wet is overigens niet onomstreden: prostituees hebben gewaarschuwd dat sekswerkers hierdoor in de illegaliteit zullen gaan. Toch denkt het kabinet dat de wet nuttig is. Momenteel zijn er per type sekswerker – in bordeel, thuis of op de tippelzone – verschillende regels. Ook variëren de leeftijden: in de ene stad is 18 jaar de toegestane leeftijd, in de andere 21 jaar. Het kabinet wil ‘uniformiteit’. Altijd een vergunning en alleen voor mensen ouder dan 21. Het pooierverbod houdt in dat mensen die ‘financieel voordeel’ halen uit sekswerkers, strafbaar zijn als de prostituee geen vergunning heeft.

Segers ‘wil niet dreigen’ uit het kabinet te stappen als het ‘treuzelen’ met de wet voortduurt. ,,Dat gaat niet helpen.” De CU-leider denkt dat er naast de coalitiepartijen steun te krijgen is van SP en PvdA. De VVD en D66 waren tegen, maar die gingen tijdens de formatie om. ,,Ik zeg dus nu: afspraak is afspraak in het regeerakkoord, dus moet er nu wel echt gehandeld worden.”

