Seks met lijk moet strafbaar worden, zeggen onderzoekers

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), die onderzoek doen voor het ministerie van Justitie, pleit er nu alsnog voor. Directe aanleiding was een zaak die vorig jaar aan het licht kwam: een 18-jarige man had zich vergrepen aan een overleden 76-jarige vrouw. Via een dna-match werd hij gevonden, maar hij ging vrijuit omdat necrofilie hier niet strafbaar is. Hoe vaak het voorkomt, is onbekend.

Er is overigens meer dat nu niet onder de wet valt, als het gaat om de lichamen van overleden personen. Zo is er niets geregeld in de wet om het lijk van iemand te verkopen. Zo is er volgens de onderzoekers een ‘lichaamsmakelaar’ actief in Nederland, dat gedoneerde lichamen ter beschikking stelt aan bedrijven voor wetenschappelijk onderzoek of voor het onderwijs. Ook is over het tentoonstellen van overleden personen, denk aan de tentoonstelling Body Worlds, niets wettelijk vastgelegd. Het maken van afbeeldingen van lijken, het bevuilen van een lijk (‘spugen of urineren’, noemen onderzoekers) en het onbevoegd ‘aanpassen van het lijk’, denk aan het veranderen van het haar, komt evenmin in wetten voor.

Als ‘voorwerp’ behandeld

Volgens onderzoekers is het een debat waard waar grenzen zouden moeten komen te liggen, maar over necrofilie is het WODC helder: dat zou verboden kunnen worden gemaakt. In Duitsland, Frankrijk, Zweden en de VS is dat bijvoorbeeld het geval.

Nu nog wordt een lijk voor onze wet als een ‘voorwerp’ behandeld. Maar de onderzoekers stellen dat het, hoewel iemand niet meer leeft, een lijk voor de wet ergens tussen een persoon en een voorwerp zou moeten gaan gelden.

De onderzoekers pleiten ervoor dat over ‘zedenmisdrijven’ een ‘nieuwe bepaling opgenomen’ wordt waarin het ‘verrichten van seksuele handelingen met een lijk strafbaar wordt gesteld’. ,,Necroseksuele gedragingen met overleden lichamen maken ernstig inbreuk op het nawerkende recht op lichamelijke integriteit, terwijl nabestaanden in de nagedachtenis van de overledene worden aangetast.”

Een passende straf zou een maximale gevangenisstraf van vier jaar kunnen worden, of een geldboete van de vierde categorie.

Straffen voor het verbergen

Het WODC pleit er ook voor de straffen voor het verbergen van het lijk worden verhoogd. Zo speelde er in 2019 een zaak waarbij een dader een lichaam in stukken had gezaagd, verbrandde, ‘de restanten in beton’ goot en daarna in een kanaal dumpte. De rechtbank kon toen maar twee jaar cel opleggen, wat zij te kort vond, maar dat was het maximum. De rechter vond het te min vanwege ‘de gruwelijke wijze waarop de verdachte te werk was gegaan’.

