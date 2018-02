Senaat wil hoofdrol nabestaanden bij orgaandonatie vastleggen

DonordebatBij een besluit over orgaandonatie moet het laatste woord van nabestaanden wettelijk vast komen te liggen. Als er geen familieleden of vrienden zijn of zij hebben ernstige bezwaren tegen het verwijderen van organen bij een stervend persoon, dan is donatie van de baan.

Dat willen de senatoren PvdA, SP, 50Plus, OSF en GroenLinks regelen als het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra over een actief donorregister wordt aangenomen door de Eerste Kamer. Op deze manier is verzekerd dat nabestaanden de regie in handen houden als hun geliefde overlijdt en eerder heeft ingestemd met orgaandonatie of daartegen geen bezwaar heeft.



Vandaag praten senatoren verder over het omstreden voorstel van Dijkstra: een nieuwe wijze van donorregistratie, waarbij volwassenen expliciet moeten aangeven dat ze geen orgaandonor willen zijn. Anders komen ze in het systeem terecht onder het kopje 'geen bezwaar'.

Twijfelen

Meerdere partijen in de Eerste Kamer - waaronder PvdA-senator Jopie Nooren - twijfelen over het plan, omdat ze de garanties over een bepalende rol voor nabestaanden daarin te mager vinden. Nooren vindt het 'cruciaal' dat mensen geen donor worden als ze dat niet willen. ,,Goede voorlichting, ook speciaal voor laaggeletterden of gehandicapten, is daarom essentieel als het wetsvoorstel wordt aangenomen."

Eind vorige week schreef Dijkstra al in een brief dat nabestaanden volgens haar in de praktijk straks nog altijd ‘aannemelijk’ kunnen maken dat een bepaalde registratie echt niet overeenkomt met de wens van een donor. Ze weigert echter een formeel vetorecht op te nemen in haar voorstel.

Landelijke afspraken

Daarom komen meerdere partijen - ook twijfelaars als 50Plus en de OSF - op voorspraak van de PvdA nu met een Kamerwens waarbij zorgminister Bruins wordt gevraagd landelijke afspraken te maken met de zorgwereld over goede transplantatiezorg.

Deze deal moet dan wel voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen die het Zorginstituut heeft vastgesteld en zal uiteindelijk wettelijk worden vastgelegd. Mochten de minister en de zorgwereld er samen niet uitkomen, dan zal het Zorginstituut zelf een dwingend protocol opstellen.

Als de motie het haalt, dan kan dat twijfelende fracties als de PvdA, 50Plus en de OSF over de streep trekken om in te stemmen met het hele wetsvoorstel van Dijkstra. Het is spannend of zij volgende week dinsdag 38 van 75 senatoren weet te overtuigen. De VVD - die verdeeld stemde in de Tweede Kamer - lijkt in de Eerste Kamer mild over het plan. Senator Frank de Grave noemt het zelfs 'goed' dat nu op papier is gezet afspraken te maken over de rol van nabestaanden. Het CDA blijft zeer streng staan tegenover het voorstel.