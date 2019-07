Senator Henk Otten doet aangifte tegen Thierry Baudet

Kamerfrac­tie VVD staat niet te springen om rijksgeld in nieuwe stadsbrug Rotterdam te steken

22 juli De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt dat er niet zomaar 200 miljoen euro rijksgeld kan worden gestoken in een nieuwe stadsbrug in Rotterdam. Dat zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra, woordvoerder mobiliteit, in een reactie op het akkoord dat de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam vorige week hebben bereikt over de komst van een oeververbinding tussen Rotterdam-Kralingen en –Feijenoord.