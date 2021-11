Sfeer rond formatie wordt somberder en de problemen 'steeds ingewikkelder’

Politie: inzet leger onvermijde­lijk bij code zwart in ziekenhui­zen

De politie en het OM signaleren dat er sprake is van ,,uitputting van medewerkers en middelen” door aanhoudende onrust in het land over de coronamaatregelen. De politie verwacht dat de reguliere en uitstelbare politiezorg daardoor afgeschaald moet worden. ,,Niet vanwege de handhaving van coronamaatregelen, maar om de openbare orde te handhaven, demonstraties te begeleiden en ongeregeldheden te voorkomen en te bestrijden.”

27 november