SGP-afdeling roept om vertrek partijvoorzitter

Een regionale afdeling van de SGP wil dat de vorig jaar aangetreden partijvoorzitter Peter Zevenbergen per direct aftreedt. Er is al een jaar lang gedoe over de wachtgeldregeling van de voormalige wethouder van de gemeente Alblasserdam.

Zevenbergen was wethouder van 1994 tot 2006. Sindsdien ontvangt hij wachtgeld, een uitkering voor politieke ambtsdragers die is bedoeld om de periode tot een nieuwe baan te overbruggen. Zevenbergen ging in het jaar dat hij afscheid nam van de politiek, aan de slag op het reformatorische Wartburg College. Omdat hij daar minder verdient dan toen hij wethouder was, wordt zijn salaris aangevuld. Volgens het Nederlands Dagblad was dat vorig jaar 1450 euro netto per maand.

Pensioenregeling

In een nieuwsbrief aan partijleden werd vorig jaar gesuggereerd dat het om een pensioenregeling ging. Daar was de afdeling Alblasserdam, waar Zevenbergen zélf jarenlang voorzitter van was, boos over. In de gemeenteraad daar was de wachtgeldregeling regelmatig onderwerp van gesprek. Inmiddels heeft het partijbestuur in een nieuwe nieuwsbrief de fouten gecorrigeerd.

,,Wij spraken van pensioenregeling, Alblasserdam van een werkloosheidsuitkering”, zegt Leo Barth van het partijbestuur van de SGP. ,,Nu noemen we het een wachtregelregeling, want zo staat het in de wet.” Zevenbergen was twaalf jaar wethouder en heeft daarom twaalf jaar lang het recht op een aanvulling tot zijn wethouderssalaris. Hij is niet verplicht om het wachtgeld te accepteren.

Ook voor zijn voorzitterschap krijgt Zevenbergen een onkostenvergoeding, die wordt opgeteld bij zijn salaris en van zijn wachtgeld wordt afgetrokken. De afdeling Alblasserdam vindt dat Zevenbergen door de wachtgeldkwestie niet meer van onbesproken gedrag is en daarom weg moet.

Accountantscontrole

Toen de kwestie een jaar geleden ging spelen, deed het SGP-bestuur ‘zelf en extern’ onderzoek naar de regeling. ,,Daar kwam uit dat het rechtmatig is”, stelt Barth. ,,Bovendien geeft de heer Zevenbergen het geld volledig aan goede maatschappelijke doelen – daar is ook volledige accountantscontrole op.” Het hoofdbestuur van de SGP houdt daarom ‘volledig vertrouwen’ in de partijvoorzitter. Volgens Barth is de afdeling Alblasserdam de enige kieskring die om Zevenbergens vertrek vraagt. Hij zegt niet te weten ‘wat daar speelt’.