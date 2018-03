SGP-jongeren klappen voor 'partijdige' Sigrid Kaag

#UtrechtKiest: Over de keerzijde van het Utrechtse fietssucces

5 maart De fiets dreigt in Utrecht ten onder te gaan aan haar eigen succes, stellen enkele onderzoekers. Daarover praten politiek verslaggever Diane Hoekstra en columnist Wouter de Heus in de nieuwe #UtrechtKiest, een politieke podcast van het AD Utrechts Nieuwsblad in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.