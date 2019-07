SGP-stichting beschuldigd van onveilige werkomgeving en geldverspilling

De werknemer, die ook een geschil heeft over zijn contract, stapte naar de vertrouwenspersoon omdat hij moeite heeft met het bestuur van de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE). Hij vraagt zich af of de bestuursleden wel recht hebben op hun plek en ook zouden er spanningen zijn tussen de VOE en andere partijgeledingen. Dat meldt De Telegraaf na inzage van een rapport van de vertrouwenspersoon.



De krant spreekt over intimidatie en geldverspilling met overbodige reisjes. In de commissie van de stichting zou sprake zijn van ‘verbaal agressief en intimiderend gedrag.’ Deze beschuldigingen worden ondersteund door meerdere partijprominenten.



Met subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maken medewerkers van de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa reisjes naar het buitenland met als doel om ter plekke de democratie te bevorderen. Deze reisjes hebben weinig nut en zijn geldverspilling, meldt de werknemer.



De vertrouwenspersoon heeft verschillende partijen gehoord en naar aanleiding van de gevoerde gesprekken een rapport opgesteld. Het bestuur van de VOE (een stichting die een zelfstandige rechtspersoon is) wordt in de gelegenheid gesteld om te komen tot een oplossing, waarbij zij de aanbevelingen van het rapport meewegen.