SGP verwijt kabinet ‘onbehoorlijk bestuur’ over ingrijpen bij volle kerkdiensten

Fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP zegt dat het besluit te ver gaat en kerkgangers bedreigd zijn. ,,Dit slaat wonden.” Ook verwijt hij het kabinet een soort paniekvoetbal door eerst grote kerkdiensten toe te staan, maar na ‘ophef’ weer in te grijpen. ,,Het is toch onbehoorlijk bestuur om als er zondag ophef is, maandag het roer om te gooien. Was dan even rustig gaan kijken en maatwerk gaan leveren.”