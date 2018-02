SGP-vrouwen splijtzwam binnen partij: Geen felicitaties van hoofdbestuur

Daarin schrijft Van Leeuwen dat hij van mening is dat zijn partij ‘de politieke participatie van vrouwen’ niet moet ‘bevorderen’. Wel noemt hij de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een lokale verantwoordelijkheid, al moeten de afdelingen wel ‘binnen de geschetste kaders’ van de uitgangspunten van de SGP blijven. ,,Het is de taak van de selectieadviescommissie om vervolgens een integrale afweging te maken in hoeverre de kandidaten in staat zijn de SGP-beginselen geloofwaardig te vertegenwoordigen.”



In dat beginselprogramma staat nog altijd dat vrouwenkiesrecht ‘strijdt met de roeping van de vrouw’. ,,Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen.” De SGP meent immers dat het politieke ambt is voorbehouden aan de man. Onder druk van de Hoge Raad, die oordeelde dat vrouwen niet mogen worden uitgesloten van de kieslijst vanwege het enkele feit dat ze vrouw zijn, stelde de partij het passief kiesrecht in 2013 open voor vrouwen. Het beginselprogramma bleef echter ongewijzigd.



In datzelfde jaar stelde de Zeeuwse Lilian Janse zich verkiesbaar in Vlissingen, als lijsttrekker. Inmiddels staan er in minimaal zeven gemeenten vrouwen op de lijst namens de SGP. In Amsterdam, waar de partij nooit eerder meedeed, trekt de 24-jarige Paula Schot de lijst. Het Reformatorisch Dagblad (RD) meldde eerder dat het hoofdbestuur Schot met haar uitverkiezing had gefeliciteerd, maar Van Leeuwen benadrukt in zijn schrijven dat van gelukwensen géén sprake is. ,,U heeft allemaal in het RD in een correctiebericht kunnen lezen dat de felicitaties richting Paula Schot niet afkomstig waren van het hoofdbestuur, waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd.”