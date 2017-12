SGP wil ontmoeting The Bridge-actrice na oproep sluiting Amsterdamse Wallen

Van der Staaij sprak Helin vanmiddag op Twitter in het Engels aan. 'Dank je Sofia Helin, dat je je uitspreekt tegen de uitbuiting van jonge vrouwen op de Amsterdamse Wallen. Onze partij zou je graag willen ontmoeten als je binnenkort in Nederland bent.' De politicus laat desgevraagd weten nog geen afspraak te hebben gemaakt met Helin, maar er wel op te hopen dat het nog lukt.



Ook ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers sprak zijn bewondering uit voor de actrice, die in The Bridge rechercheur Saga Noren speelt. 'Als een buitenstaander je een spiegel voorhoudt, moet je er altijd even goed in kijken', aldus Segers.



Helin zei vandaag tegen deze krant dat de gemeente Amsterdam 'deze vorm van vrouwenhandel' zo snel mogelijk moet sluiten. ,,Als jullie in Amsterdam die uitbuiting als een toeristische attractie beschouwen, maak er dan maar een museum van, zodat de mensen kunnen zien hoe erg het vroeger was."