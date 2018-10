Sharon Gesthuizen stapt van SP over naar GroenLinks

De ex-parlementariër - die elf jaar voor de SP in de Kamer zat - bevestigt dit, maar geeft vooralsnog geen toelichting. Volgens ingewijden kan Gesthuizen zich niet vinden in de manier waarop het nieuwe SP-standpunt over vluchtelingen tot stand is gekomen. De partijraad van de SP het hoogste orgaan mocht kort voor het zomerreces er niet over stemmen. Dat zou tegen het zere been van Gesthuizen zijn.