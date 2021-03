Sigrid Kaag wil van het etiket 'elitair' af: 'Ik ben niet bekakt hoor, ik praat netjes'

Sigrid Kaag (59) komt er tijdens het interview opeens achter dat D66 - háár partij - de gratis schoolboeken in het middelbaar onderwijs schrapt. ,,Oh, dat is een goeie, die was mij eerlijk gezegd nog niet opgevallen’’, reageert ze. Even later baalt ze ervan dat ze het niet wist. ,,Ik ben juist altijd heel goed voorbereid.’’