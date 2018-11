Slachtoffer mensenhandel eerder welkom

Meerderjarigen komen voortaan al in aanmerking als het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging van de dader(s) overgaat. Minderjarigen hebben in sommige gevallen niet eens meer een aangifte nodig. Voorheen kregen slachtoffers van bijvoorbeeld gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting pas een verblijfsvergunning bij een veroordeling, of als de strafzaak langer dan drie jaar aansleepte.

Met de maatregel, onderdeel van een omvangrijk plan van aanpak tegen mensenhandel dat dinsdagavond naar de Tweede Kamer is gestuurd, hoopt het kabinet meer slachtoffers én daders in beeld te krijgen. Nu wordt maar een zesde van de geschatte 5000 tot 7500 slachtoffers geregistreerd. Als gevolg daarvan blijven ook veel daders op vrije voeten.

Verlagen drempel

Een derde van de geregistreerde slachtoffers komt uit landen buiten de Europese Unie. Daarmee is de groep even groot als die van de Nederlandse slachtoffers. Een op de zes buitenlandse gedupeerden is minderjarig.



Met het verlagen van de drempel voor een verblijfsvergunning hoopt staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Justitie en Veiligheid) dat buitenlanders die hier getroffen worden door seksuele, criminele of arbeidsuitbuiting eerder naar de politie stappen. ,,We willen die mensen uit handen van criminelen krijgen, en die criminelen pakken”, zegt Harbers. ,,Maar dan moeten we ze wel een waarborg bieden op een veilige plek. Nu hebben ze vaak maar één plek: de persoon die ze in zijn of haar macht heeft.”



De staatssecretaris zegt niet bang te zijn voor een aanzuigend effect. ,,De aangifte moet natuurlijk wel gegronde aanwijzingen bevatten om iemand te vervolgen.”

Tientallen plannen

In het omvangrijke plan van aanpak, dat Harbers namens een flink aantal ministeries onder zijn hoede heeft, staan tientallen plannen en voornemens.

Zo krijgt de Inspectie SZW ruim 50 miljoen euro extra - geld dat overigens al was toegezegd - en komt er voorlichting voor personeel in hotels en op vakantieparken. Ook worden creditboys, die slachtoffers dwingen telefoonabonnementen af te sluiten en vervolgens de smartphones afpakken en verkopen, harder aangepakt. Er komt extra geld voor opvang van mensenhandelslachtoffers. Alle gemeenten moeten de komende jaren een beleid op het gebied van mensenhandel ontwikkelen. Dat is er nu nog lang niet overal.

Volledig scherm Foto ter illustratie

Niet-pluisgevoel

Harbers wil met het plan van aanpak ook bewustwording creëren. ,,Mensenhandel, dat is niet uitsluitend iets van de Wallen. Het gebeurt ook bij jou in de straat, op het lokale bedrijventerrein. Het probleem is dat het vaak moeilijk herkenbaar is. Ik zou mensen willen oproepen: krijg je ergens een niet-pluisgevoel, meld het dan. We hebben het hier over mensen die niet vrij zijn om de keuzes te maken die ze willen. Het is slavernij. Dat moeten we in ons land niet willen.”