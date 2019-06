Slag om senaatsvoorzitterschap tussen vier mannen

Naar verwachting zullen de heren dinsdag 2 juli in twee rondes tot een meerderheid voor één kandidaat komen. Ingewijden verwachten dat Backer en Bruijn overblijven. Het is de vraag wat de senatoren van PVV en FvD dan met hun stem zullen doen. Ze kunnen zich onthouden van stem, maar ze kunnen ook D66 in het zadel helpen om zo de VVD te tergen.



Daarbij is het niet onbelangrijk dat Backer als plaatsvervanger van Broekers-Knol goodwill lijkt te hebben gekweekt. Terwijl de gun-factor bij de VVD weg is, omdat Broekers-Knol weg moest. De vraag is of de veronderstelde kingmaker van Bruijn, zijn fractievoorzitter Annemarie Jorritsma goede zaken heeft gedaan achter de schermen. Door bijvoorbeeld FvD een aantal bestuurlijke posten te gunnen, kan zij in ruil daarvoor steun voor Bruijn hebben gekregen.



De kandidatuur van de grootste partij Forum voor Democratie werd al niet serieus genomen, omdat die partij geen enkele ervaring heeft in de senaat. Mocht Toine Beukering al een kans maken, dan heeft hij zijn glazen ingegooid met een interview, waarvoor hij zijn excuses heeft aangeboden. Zo verbaasde het Beukering dat in de Tweede Wereldoorlog ‘Joden als makke lammeren naar de gaskamers’ gingen.