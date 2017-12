Slob roept bonden en basisscholen op: 'Onderhandel over nieuwe cao'

Slob wijst erop dat het kabinet vanaf volgend jaar elk jaar 270 miljoen euro aan scholen wil geven voor de 'modernisering' van de cao. Maar dan moet er dus wel eerst een nieuwe cao zijn. ,,Hoe eerder, hoe beter. Dan kunnen de leerkrachten er al in januari van profiteren'', aldus Slob. De oproep komt enkele dagen voor de staking van leerkrachten komende dinsdag, die veel meer geld voor het basisonderwijs eisen.

Slob verwacht dat de bonden en scholen bij hun cao-overleg onder meer kritisch kijken naar de speciale uitkering die werkloze leraren krijgen nadat de WW is afgelopen. Deze aanvulling, waarvan nu zo'n 8000 ex-onderwijzers profiteren, kan doorgaan tot het pensioen.



Zo'n bovenwettelijke regeling in de cao is niet meer van deze tijd, aldus Slob. Hij wijst op het tekort aan leraren en hoopt op een versobering. Het bespaarde geld kan worden besteed aan hogere salarissen.