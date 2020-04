Slob tempert verwachtingen: middelbare scholen mogelijk ook na 1 juni nog niet open

Ook na 1 juni kunnen de middelbare scholen mogelijk niet allemaal open. Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is de druk op het openbaar vervoer en de openbare ruimte leidend. Als alle middelbare scholen weer open gaan, wordt die druk groter. ,,Ik wil de verwachtingen temperen dat alles weer open gaat en iedereen weer naar het voortgezet onderwijs kan”, zei hij woensdag in een Kamerdebat. ,,We hopen wel dat er wat ruimte gaat komen.”

Het kabinet zei vorige week nog dat ook middelbare scholen na Pinksteren weer open gaan, mits de opening van de basisscholen op 11 mei niet voor een piek aan nieuwe besmettingen zorgt.

Om de onderwijsachterstanden weg te werken die door de schoolsluiting op basisscholen zijn ontstaan, gaat Slob de zomervakantie niet inkorten. Volgens de ChristenUnie-bewindsman is dat niet nodig nu de basisscholen na de meivakantie weer open gaan. Wel komt hij met ‘een breder plan’ om onderwijsachterstanden weg te werken, waarbij hij ook het aantal zomerscholen wil uitbreiden.

Niet verplichten

Slob gaat de zomerscholen niet verplichten. ,,Het wordt niet: het moet en het zal.” Ook de Tweede Kamer zag niets in verplichte zomerscholen. De Onderwijsraad, die eerder deze maand met een advies aan het kabinet kwam over hoe kinderen die te lijden hebben onder de schoolsluiting kunnen worden bijgespijkerd, adviseerde ook vrijwillige zomerscholen als optie. Ook opperde het adviescollege om de zomervakantie in te korten als de scholen langer gesloten zouden blijven.

Er is geld beschikbaar om zomerscholen op te tuigen, omdat er dit jaar veel minder subsidieaanvragen voor lente- en zomerscholen zijn gedaan. Regeringspartijen CDA en D66 vragen om ‘een landelijk dekkend’ aanbod van lente-, zomer- ‘en zo nodig ook herfstonderwijs’, waar vooral kinderen die thuis in een moeilijke situatie zitten gebruik van kunnen maken.

Geleende laptops

Ook wil D66 dat leerlingen geleende laptops, tablets en internetaansluitingen mogen houden. Het gaat om kinderen die daar thuis niet over beschikten, maar het wel nodig hadden om onderwijs op afstand te kunnen volgen. Veel bedrijven stelden daarvoor apparatuur en wifi-aansluitingen beschikbaar. ,,Ik moet er niet aan denken dat straks dat kastje weer van de muur moet”, aldus Kamerlid Paul van Meenen. Slob zei bedrijven daar ‘indringend voor aan te gaan kijken’.

Op 11 mei gaan alle basisscholen weer open. Zij moeten volgens het protocol dat het onderwijsveld zelf opstelde de hele dag lesgeven aan de helft van de schoolklassen. Toch kiezen scholen er ook voor om halve dagen les te gaan geven en wil een aantal pas later dan 11 mei weer opstarten. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema was verbaasd over die ‘ruis en ruimte’. ,,Wat kunnen we doen om te zorgen dat scholen op 11 mei hele dagen open zijn?”

Ruime termijn

Slob stelde dat er ook ruimte is voor maatwerk. ,,Hele dagen is het uitgangspunt. De meeste scholen zullen 11 mei opengaan en als dat op plekken afwijkt, moeten de medezeggenschapsraad en de ouders daarbij betrokken zijn.” De ChristenUnie-bewindsman benadrukte dat er bijna drie weken zitten tussen het besluit dat de scholen weer open kunnen en het moment waarop de deuren echt weer open gaan. ,,Dat lijkt ons een ruime termijn.”

De Kamer vraagt zich af of al het onderwijspersoneel bij klachten inderdaad getest kan worden. Gisteren stelde de Taskforce Diagnostiek nog bij de NOS dat het tests voor leraren niet kan garanderen omdat testmateriaal nog altijd schaars is. Slob stelde dat dit niet is wat het kabinet heeft gehoord. ,,U heeft met mij te maken, u spreekt mij aan. Als je 24 uur klachten hebt, mag je naar de GGD gaan voor een test. Ik heb er nu geen aanwijzing voor dat dat anders is.”

Ziektegeval

CDA-Kamerlid Michel Rog noemde het vreemd dat volgens het onderwijsprotocol pas bij meerdere besmettingen met het coronavirus de GGD moet worden ingeseind. Hij wil dat dit meteen na één ziektegeval gebeurt. ,,Moet de klas dan naar huis of gaat de school dicht? Dat moet duidelijk zijn.” Volgens Slob gaat de overheid niet over de protocollen en moeten GGD’s alle scholen uit hun gebied uitleggen wat zij moeten doen als een leerling, leraar of ouder ziek wordt.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven is het onvermijdelijk dat studenten op hogescholen en universiteiten studievertraging oplopen. Zij kijkt naar compensatie voor die groep. SP-Kamerlid Peter Kwint stelde voor om de helft van het collegegeld terug te betalen. Van Engelshoven ziet niets in zo’n generieke maatregel. ,,We gaan eerst ons huiswerk doen, kijken hoe groot de groep is en wat de geëigende manier is om dit te doen.”

Volledig scherm Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt dat er gewerkt wordt aan compensatie voor studenten die door het gebrek aan fysiek onderwijs studievertraging oplopen. © ANP/Bart Maat