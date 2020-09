Slob trotseert Kamer met weigering extra geld vrij te maken voor lerarenbeurs

Onderwijsminister Arie Slob maakt geen extra geld vrij om leraren die onverwachts werden afgewezen voor een lerarenbeurs alsnog een beurs te geven. De Tweede Kamer riep hem daartoe op, maar de bewindsman voert de aangenomen motie niet uit. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat geen van de opties ‘wenselijk of mogelijk zijn’.

De Tweede Kamer, onder aanvoering van coalitiepartijen D66 en CDA en oppositiepartijen GroenLinks en SP, vroeg de minister om geld voor de lerarenbeurs van 2021 naar voren te halen om zo de 2400 afgewezen leraren alsnog aan een opleiding te laten beginnen. Volgens Slob is het echter niet mogelijk om in het lopende jaar geld naar voren te halen.

Najaarsnota

Een andere optie die de minister bekeek in de zoektocht naar extra geld, is het verlagen van het budget voor scholen. Ook dat kan niet, schrijft hij, omdat ‘de prijzen voor het jaar 2020 al definitief zijn vastgesteld en aan de schoolbesturen gecommuniceerd’. Een derde optie is om bij de najaarsnota extra geld te regelen. Ook dat kan volgens Slob niet, omdat pas bij het behandelen van de najaarsnota – in november – wordt besloten hoe eventuele meevallers worden verdeeld.

Na jaren waarin er altijd geld overbleef in de pot met geld voor de lerarenbeurs, visten dit jaar 2400 leraren die voor extra verdieping van hun vak een opleiding wilden gaan volgen achter het net. De leraren hoorden pas in juli dat zij geen beurs zouden krijgen – een maand voor hun opleiding zou beginnen. Scholen hadden er vaak al rekening mee gehouden dat een leraar studieverlof zou krijgen, en hadden al vervangende docenten aangenomen.

Verkeerde been

De Tweede Kamer had zelf tot twee keer toe geld weggehaald bij de lerarenbeurs om in de aanpak van het lerarentekort te steken. Maar de Kamer bezweert dat zij nooit door het ministerie zijn gewaarschuwd dat er te weinig geld zou overblijven voor de lerarenbeurs. ,,We zijn op het verkeerde been gezet door de minister”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen begin augustus.

Minister Slob liet sectororganisaties en vakbonden wel weten dat er dit jaar minder geld zou zijn voor de lerarenbeurs, maar lichtte het parlement niet in. Hij gaf in een debat toe dat de communicatie beter had gekund. Ook stelt hij dat de afwijzingen ‘voor leraren uiteraard zeer vervelend’ vindt. Ook kondigt Slob aan om de afgewezen leraren volgend jaar met voorrang een beurs te geven.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld noemt de reactie van Slob ‘heel vervelend’. ,,Al vanaf het begin was er onwil om dit op te lossen. Helaas heeft de vertragingstactiek van het ministerie van OCW gewerkt, want voor de huidige groep aanvragers is het te laat.” De bezuiniging op de lerarenbeurs geldt ook de komende jaren, las Westerveld op Prinsjesdag. ,,Bij het debat over de onderwijsbegroting gaan we dit van tafel proberen te krijgen.” Volgens haar ‘moet daar een meerderheid voor te vinden zijn’.