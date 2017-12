Slob: Voor de kerst duidelijkheid dat rekentoets niet meer meetelt

‘Scholen niet verplicht tot moestuin’

12:59 Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ziet niks in het D66-plan om te zorgen dat alle scholen een moestuin krijgen. ,,We gaan scholen niet verplichten om moestuinen naast hun school te laten aanleggen", stelde Slob bij het debat over de onderwijsbegroting.