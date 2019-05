Snel vraagt in VS aandacht voor belastingjacht op Nederlandse Amerikanen

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) reist komende week naar de Verenigde Staten om aandacht te vragen voor de belastingproblemen van in Nederland wonende Amerikanen. Door een nieuwe wet eist de Amerikaanse belastingdienst IRS dat zij in de VS een sofinummer aanvragen en aangifte doen.

Amerikaanse staatsburgers, ook die in het buitenland, blijven altijd belastingplichtig in de VS. Door een nieuwe wet - de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - worden hun gegevens nu door overheden verstrekt aan de Amerikaanse belastingdienst IRS. Dit jaar loopt het overgangsrecht af en riskeren banken boetes als ze rekeningnummers en saldi van Amerikanen niet doorspelen.

Dat leidt tot grote problemen voor de circa 20.000 Nederlanders hier die ook de Amerikaanse nationaliteit bezitten. Hoewel het grootste deel (95 procent) uiteindelijk geen belasting moet betalen, moeten ze wel aangifte doen. Dit zorgt voor enorme administratieve rompslomp. Zo moeten ze een Amerikaans sofinummer aanvragen wat veel tijd kost en kostbaar is.

Rekening blokkeren

Nederlandse banken hebben al gedreigd om rekeningen van Nederlandse Amerikanen desnoods te blokkeren of te weigeren. Sommige banken - zoals SNS, ASN, ABN Amro en Rabobank - hebben aangegeven dit per 1 oktober te doen als klanten voor die tijd geen Amerikaans belastingnummer aanleveren. Dat is per 1 januari verplicht. Nederlandse banken hebben gegevens van 48.000 particulieren doorgespeeld aan de VS.



Snel zal bij congresleden en de vice-minister van Financiën Justin Muzinich aandacht vragen voor de problemen. Hij gaat daarbij wijzen op zeven aanbevelingen die de Amerikaanse rekenkamer onlangs deed om de problemen op te lossen, bijvoorbeeld om de administratieve lasten te verzachten.