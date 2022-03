Sneller meer gas uit de Noordzee: ‘Als de Britten het kunnen, waarom wij dan niet?’

Dat bevestigt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw desgevraagd aan deze site. Vanavond vindt in de Tweede Kamer hierover een debat plaats. De grootste coalitiepartij VVD wil dat de doorlooptijden voor vergunningen ‘minstens gehalveerd worden’, zo verklaart VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. ,,We beschikken in de Noordzee over aanzienlijke voorraden van zo'n 60 miljard kuub, zo is bekend, maar experts schatten dat het veel meer kan zijn, een viervoud.”

‘Verstandige zet’

Ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder noemt het ‘een verstandige zet’ om procedures te versnellen. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar plaatst er wel vraagtekens bij ‘of het realistisch is om vergunningen sneller te verstrekken’. ,,Voor het toezicht en de uitvoering heb je hele bekwame mensen nodig.’’



VVD’er Van Wijngaarden wil daar desnoods meer mensen voor aantrekken. ,,Dit is geen normale tijd. We leven niet alleen in een veiligheidscrisis maar ook in een gascrisis. Ieder jaar dat je eerder kunt beginnen is winst voor ons en verlies van Poetin.’’ Boren in de Waddenzee blijft een heikel punt binnen de coalitie. De Waddenzee staat sinds 2009 op de lijst van Unesco Werelderfgoed. In de winter verblijven er veel broedvogels zoals zee-eenden. Boulakjar: ,,Voor ons als D66 is het ook heel belangrijk om te boren naar gas in de Noordzee in gebieden waar het ook kan. Zeker niet op de Wadden.’’