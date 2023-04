Snoeiharde reacties op ‘amateuristisch’ kabinet: ‘Leider van ons land gaat er als een haas vandoor’

Volledig scherm Caroline van der Plas © ANP

Caroline van de Plas, leider van de BoerBurgerBeweging (BBB), heeft met verbazing gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte, Sigrid Kaag (D66), Carola Schouten (ChristenUnie) en Wopke Hoekstra (CDA), die als een klein defilé een voor een voorbijtrokken aan de vaderlandse pers om vragen te beantwoorden.

Dat Rutte bij de opening van het ‘bal’ het vragenvuur afkapte en snel wegliep, krijgt de hoon van Van der Plas. ,,Dat de leider van ons land bij kritische vragen zich als een haas uit de voeten maakt en heel hard om Sigrid gaat roepen, vind ik niet kunnen. Hij moet leiderschap tonen, maar weet totaal niet hoe hij hiermee om moet gaan.’’

De BBB-leidster vindt het vreemd dat Kaag ‘nu ineens wel’ wil luisteren naar de bezwaren van het CDA terwijl ze vorig jaar nog bereid was de coalitie te laten klappen na uitspraken van Hoekstra over de deadline van 2030. ,,Gedane zaken nemen geen keer, maar nu misschien toch”, zegt Van der Plas. ,,Heronderhandelen betekent dat 2030 uit het regeerakkoord moet. Jammer dat Hoekstra dit over de schutting gooit bij de provincies.”

Ze vindt het jammer dat niemand de stikstofwet ter discussie heeft gesteld. Ze vindt dat er snel een noodwet moet komen. ,,We hebben ons gewurgd in wet- en regelgeving. Daarom zitten we klem en zit het land op slot. Kabinet, laat je ballen zien en maak een noodwet om dit land van het stikstofslot te krijgen.’’

‘Kabinetscrisis onafwendbaar’

Andere oppositiepartijen reageren ook uitermate kritisch op de brief en de toelichting daarop van het kabinet over de aanpak van grote dossiers, zoals de stikstofcrisis. GroenLinks-voorman Jesse Klaver ziet ‘totale onmacht’ bij het kabinet. Volgens PVV-leider Geert Wilders is een kabinetscrisis onafwendbaar. Klaver zegt dat een ‘kabinet moet regeren en helderheid moet geven over wat het wil. Maar dit kabinet is enkel nog met zichzelf bezig en niet in staat om oplossingen te bieden voor de grote problemen van deze tijd.’ Dinsdag wacht een zwaar debat, waarschuwt hij alvast. Dan debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de politieke aardverschuiving na de verkiezingen in Provinciale Staten.

PvdA-leider Attje Kuiken noemt het ‘tijdrekken’ van de coalitie een ‘noodgreep'. Zij ziet een ‘kabinet in crisis’, zei ze in het tv-programma OP1. SP-leider Lilian Marijnissen spreekt van een ‘politieke truc’ in plaats van een oplossing voor de samenleving. ,,Zeggen het vertrouwen in de politiek te willen herstellen, maar vervolgens met een totaal onnavolgbaar verhaal komen”, twittert Marijnissen.

CDA: ‘Met harde deadlines wapperen zorgt niet voor versnelling’

Kamerleden van coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zijn positiever. Voor de ChristenUnie is het vooral belangrijk dat er daadwerkelijk stappen worden gezet in de stikstofaanpak, zegt CU-leider Mirjam Bikker. CDA-Kamerlid Derk Boswijk vindt dat stikstof snel moet worden gereduceerd, maar ‘het is echt een misvatting dat met harde deadlines wapperen, dreigen met onteigening als je deze deadlines niet haalt, zorgt voor de versnelling die zo hard nodig is’, twittert de landbouwwoordvoerder van het CDA.

Totale chaos

Agractie spreekt van ‘totale chaos’ over de boodschap die het kabinet heeft afgegeven over de stikstofaanpak. ,,Enerzijds de pauzeknop, anderzijds versnellen. De pauzeknop lijkt ons meer dan logisch, om in de provincies te komen tot beleid mét draagvlak op het platteland en onder boeren. Zonder dwang en beperkingen op landbouwgrond’’, aldus Agractie in een verklaring.

De belangenorganisatie van boeren wil dat het kabinet versnelt met het legaliseren van PAS-melders en ‘regelen van houdbare vergunningen’. Daarnaast meent ze dat er van een versnelling van stikstofreductie ‘op dit moment beslist geen sprake’ kan zijn. ,,Eerst is ruimte nodig binnen de doelen van de coalitie om te komen tot realistisch uitvoerbaar beleid.’’

Alleen maar uitstellen

Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB vindt de vertraging onverteerbaar, omdat het dossier ook al stil was komen te liggen toen Johan Remkes er als bemiddelaar mee aan de slag ging. ,,Deze premier laat volstrekte incompetentie zien, hij kan alleen maar uitstellen”, aldus Vollenbroek. Volgens hem heeft die ‘de ruggengraat van een tuinslang’. Vollenbroek kwalificeert de beslissing van het kabinet als ‘gekleuter’ en ‘amateurisme’.

Vollenbroek denkt dat bij de stikstofaanpak het initiatief leggen bij provincies averechts zal werken, omdat men daar vaker op de hand van de boeren is. ,,Zo haal je Nederland niet van het slot af.’’ Terwijl volgens hem een begin gemaakt zou moeten worden met het aanpakken van piekbelasters, ofwel bedrijven die veel uitstoot op natuurgebieden veroorzaken, ziet Vollenbroek her en der in het land juist dat er nieuwe varkens- en kippenstallen worden geopend.

Jongeren D66: rug rechthouden of stekker eruit

Het stikstofbeleid zoals is afgesproken in het regeerakkoord moet ‘zonder concessies’ worden uitgevoerd, vinden de Jonge Democraten. Als er toch aan wordt gemorreld, moet D66 uit het kabinet stappen. ,,We kunnen niet meer wachten met het uitvoeren van het stikstofbeleid”, zegt Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Volgens de D66-jongeren zijn de ‘ambitieuze coalitieplannen voor een robuust stikstofbeleid van essentieel belang voor de toekomst van Nederland’.