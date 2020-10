Softdrugs wél verboden in de avond en nacht

Er is wel degelijk een verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht. Het kabinet kondigde dit vorige week aan, maar paradoxaal genoeg leek dat volgens de wet niet te kunnen. Grapperhaus stelt nu toch dat het kan.

De maatregel leek in strijd met het gedoogbeleid volgens de redenering: iets wat al verboden is, maar gedoogd wordt, kun je niet verbieden. Het kabinet wilde het gebruik van softdrugs in de publieke ruimte verboden stellen tussen 20.00 uur en 07.00 uur.

Verkoop

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schrijft na bestudering van de wet nu in een brief aan de Tweede Kamer dat alle verwarring niet nodig was. Het ‘bezit van softdrugs valt niet onder het gedoogbeleid’, schrijft hij, verwijzend naar artikel 3 van de Opiumwet. ,,Het gedoogbeleid geldt alleen voor de verkoop van hennep en hasjiesj (geen andere softdrugs) in coffeeshops. Die verkoop wordt onder bepaalde voorwaarden gedoogd; dit wil zeggen dat het wettelijk verbod niet wordt gehandhaafd.”

Grapperhaus meent wél dat er voor ‘hoeveelheden van minder dan vijf gram een lage opsporingsprioriteit wordt gehanteerd’. ‘Dit houdt in dat bij het aantreffen van een dergelijke hoeveelheid, de drugs in beslag worden genomen, maar dat er in beginsel geen vervolging wordt ingesteld. Als iemand weigert de drugs af te staan, kan er alsnog worden vervolgd. Op dit moment is het handhaven van het strafrechtelijk verbod op softdrugs, waaronder hennep en hasjiesj, dus gewoon mogelijk. Dat is regulier beleid: regelmatig worden joints of andere gebruikershoeveelheden softdrugs door de politie in beslag genomen.’

Gebruik

Overigens erkent de minister dat een verbod op het ‘gebruik’ van softdrugs niet expliciet in de Opiumwet is opgenomen. Maar daarover schrijft hij: ‘Aangezien men om softdrugs te gebruiken deze ook zal moeten bezitten, kan er in alle gevallen worden opgetreden tegen mensen die in de publieke ruimte (op enig tijdstip) met softdrugs worden aangetroffen, ook als men deze op dat moment aan het gebruiken is.’

Het verbod op softdrugs op straat kwam er op verzoek van de veiligheidsregio’s. De SGP had om opheldering gevraagd nadat leek dat het niet verboden kon worden.

