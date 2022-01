Soumaya Sahla legt haar functie binnen de VVD neer: ‘Blijf VVD’er, maar commotie zit in de weg’

Als voormalig en veroordeeld lid van de terroristische organisatie Hofstadgroep adviseerde ze sinds 2011 de VVD, nadat zij zelf het moslimfundamentalisme had afgezworen.

Vorige week kwam haar positie onder vuur te liggen, nadat PVV-leider Geert Wilders haar ter sprake bracht in een debat in de Tweede Kamer. Wilders, die al jaren wordt beveiligd en doelwit was van de Hofstadgroep, zei te vrezen voor zijn veiligheid, ook omdat de zus van Sahla in de Tweede Kamer zit voor D66. ,,Wie zegt mij dat zij hier niet door de gang loopt?”

De VVD bezwoer dat dit niet het geval was, maar fractievoorzitter Sophie Hermans zei later ineens toch een ‘ongemakkelijk’ gevoel te hebben bij de van Sahla in de partij.

In een verklaring schrijft Sahla nu: ,,De Afgelopen weken is veel commotie ontstaan over mijn persoon en mijn verleden. Ik betreur dat zeer.”

Ze schrijft dat ze ‘aangesproken wil kunnen worden op een periode van 16 jaar geleden, waar ik niet trots op ben'. ,,Het zijn zwarte bladzijden in mijn leven. Ik betreur de keuzes die ik toen heb gemaakt ten diepste en iedereen in mijn omgeving weet dat van me. Die bladzijden heb ik lang geleden omgeslagen. Ik constateer nu dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken.”

Ze schrijft zich te willen blijven inzetten voor het land en de VVD. Maar: ,,De commotie die is ontstaan zit mijn positieve bijdrage op dit moment in de weg.”

Sahla legt daarom haar functie als expert neer. Ze was ‘tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering’ en vanuit het ‘thematisch Netwerk Veiligheid en Justitie’ belegde ze expertmeetings voor VVD-Kamerleden en VVD-leden. Een denktank, als het ware.

VVD

Volledig scherm Frits Bolkestein met haar 'leerling' Soumaya Sahla. © ANP / John van Hamond Waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes laat weten dat het partij ‘ongemak’ voelde over de kwestie. Hij ‘stemt in’ met het ‘besluit van Soumaya’, schrijft hij. ,,Dat ongemak zat hem in de combinatie van haar coördinerende rol in het thematisch netwerk en het geen publiekelijk spijt hebben betuigd voor haar daden in het verleden. Het heeft veel te lang geduurd voordat de partij zich over de kwestie heeft gebogen. Dat nemen wij onszelf kwalijk. Vanzelfsprekend kan Soumaya lid blijven van de VVD", schrijft Hoes.

Wat de positie van Sahla ingewikkeld maakte is dat ze ongezien en zonder dat dit tot ophef leidde, al sinds 2011 de partij werd binnengeloodst door Frits Bolkestein. Hij kwam haar tegen nadat ze na haar celstraf was gaan studeren en ontfermde zich over haar als mentor. De VVD krabde zich na de aanval door Wilders pas achter de oren over haar rol.

Sahla werd voor haar rol binnen de Hofstadgroep opgepakt in 2005 en later veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap aan een terreurgroep en wapenbezit. Binnen de Hofstadgroep was ook Mohammed B. actief, de moordenaar van filmmaker en columnist Theo van Gogh.