SP: Bloemetje voor ontslagen zorgmedewerkers

Live Twitter PVV plagieert D66 in pleidooi over referendum

16:06 PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft vanmiddag in de Tweede Kamer een minutenlang pleidooi gehouden voor het bindend referendum, waarna hij zei dat hij de tekst letterlijk had overgenomen van D66-leider Alexander Pechtold. D66 was eerder voor het referendum, maar heeft de handen er inmiddels vanaf getrokken. Verslaggever Deborah Jongejan is aanwezig bij het debat en twittert live mee.