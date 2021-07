SP komt met meldpunt voor wie op zwarte lijst Belastingdienst stond

‘Weggewerkt’ memo Toeslagen­af­fai­re: e-mails nu op straat

15 juni Een ‘explosief’ memo over de Toeslagenaffaire is niet ‘weggemoffeld’, maar werd niet breed gedeeld zodat in kaart kon worden gebracht wat er met dat signaal was gebeurd. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.