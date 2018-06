SP-leider: Korter douchen helpt niet, Jesse!

'Minister Blok moet bemiddelen in diplomatie­ke rel tussen Friesland en Malta'

8:03 Er is een heuse diplomatieke rel uitgebroken tussen de provincie Friesland en EU-lid Malta, en die is zo hoog opgelopen dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer minister Blok oproept om in te grijpen. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Leeuwarden en Valetta zijn dit jaar samen Culturele Hoofdstad van Europa. Maar de onderlinge verhoudingen zijn tot het vriespunt gedaald.