'SP-top is op de verkeerde weg'

Gisteren kwam naar buiten dat de lokale afdeling, die meebestuurt in Hoorn, van de SP-top komende maart niet mee mag doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling is in de ban gedaan omdat 'de lokale afdeling op dit moment te kwetsbaar is en onvoldoende geworteld is in de samenleving'.



Nu deze kogel door de kerk is - intern bezwaar aantekenen tegen het besluit bleek zinloos - spreekt Mathé van Stralen, fractievoorzitter in Hoorn, hardop uit dat hij twijfelt aan de richting die voorzitter Ron Meyer en de rest van de top kiezen voor de SP.



Omslag

Van Stralen: ,,Wij denken dat vernieuwing nodig is, een bepaalde cultuuromslag. We zijn niet alleen een actiepartij meer, maar inmiddels ook een bestuurspartij. Ron Meyer kan die omslag moeilijk maken, en met hem het hele hoofdbestuur."



Hij weet niet of er een nieuwe voorzitter moet komen. ,,Ik vind dat hij een verkeerde strategie kiest. Wellicht dat Meyer, als deze signalen blijven komen uit verschillende afdelingen, zichzelf eens achter de oren gaat krabben of dit wel de goede weg is. Op dit moment gebeurt dat nog niet."